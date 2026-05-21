21 мая, 11:28

Прохор Шаляпин признался, что хранит дома янтарных слонов для привлечения денег

Певец Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда для привлечения денег. Об этом артист рассказал "Газете.ру" накануне премьеры фильма Гая Ричи "Грязные деньги".

По его словам, у них обязательно должен быть поднят хоботок, а также они должны быть развернуты к солнцу. Шаляпин добавил, что для него денежные приметы неизменны. В их числе – греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурке в виде жабы.

Певец отметил, что в вопросе денег предпочитает придерживаться "золотой середины", то есть не впадать в крайности и оставаться с чистой совестью. При этом он признался, что ради крупной суммы рисковать своим здоровьем никогда не станет. В связи с этим артист наотрез отказывается от участия в экстремальных шоу.

По мнению Шаляпина, деньги бывают грязными, если они заработаны нечестным путем. Вместе с тем существуют и легкие деньги, например заработанные блогерской деятельностью, где можно получать большие суммы без особо тяжелого труда. Однако, добавил он, это все равно труд, но труд шахтера или работника скорой помощи не менее тяжел, при этом люди там получают незначительную зарплату.

Грязными деньгами Шаляпин считает средства, украденные у государства, предприятия или у людей. Отвечая на вопрос о знаменитом выражении "деньги не пахнут", артист с иронией заметил, что "деньги пахнут тройным одеколоном".

Ранее певица и модель Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) рассказала, что получила свой первый большой гонорар в 16 лет. Она призналась, что впервые крупную сумму ей заплатили после съемок для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции.

