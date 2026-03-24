Новости

Новости

24 марта, 13:56

Шоу-бизнес

Бузова рассказала о важном жизненном принципе

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Певица и актриса Ольга Бузова рассказала, что считает в жизни важным вспоминать о своей силе в непростых ситуациях. Такими размышлениями артистка поделилась в беседе с "Газетой.ру" перед цифровой премьерой фильма "Равиоли Оли".

"Через комедию мы рассказываем о том, как важно помнить о своей силе в любых непростых ситуациях. Для меня это не только жизненный принцип, но и проявление любви к себе – ведь без этого чувства невозможно двигаться дальше", – сказала она.

Артистка выразила благодарность команде за поддержку и вдохновение. По словам Бузовой, фильм стоит посмотреть всем, поскольку он легкий, позитивный и наполнен добром.

Картина рассказывает историю Бузовой, которая после череды неудачных отношений встречает мужчину своей мечты. Тот впоследствии оказывается аферистом и сбегает с ее деньгами, оставив ей долги на пельменном заводе. Бузова едет туда, чтобы вернуть хотя бы часть средств, однако сотрудники намерены дать отпор.

Ранее Бузова заинтриговала поклонников, намекнув, что у нее появился новый возлюбленный. Артистка опубликовала фото из Дубая, подписав его: "На свидании с будущим мужем".

Позже телеведущая подогрела интерес поклонников еще больше, рассказав, что обнаружила в своем номере отеля букет цветов и воздушные шары с запиской.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

