Бузова рассказала о важном жизненном принципе

Певица и актриса Ольга Бузова рассказала, что считает в жизни важным вспоминать о своей силе в непростых ситуациях. Такими размышлениями артистка поделилась в беседе с "Газетой.ру" перед цифровой премьерой фильма "Равиоли Оли".

"Через комедию мы рассказываем о том, как важно помнить о своей силе в любых непростых ситуациях. Для меня это не только жизненный принцип, но и проявление любви к себе – ведь без этого чувства невозможно двигаться дальше", – сказала она.

Артистка выразила благодарность команде за поддержку и вдохновение. По словам Бузовой, фильм стоит посмотреть всем, поскольку он легкий, позитивный и наполнен добром.

Картина рассказывает историю Бузовой, которая после череды неудачных отношений встречает мужчину своей мечты. Тот впоследствии оказывается аферистом и сбегает с ее деньгами, оставив ей долги на пельменном заводе. Бузова едет туда, чтобы вернуть хотя бы часть средств, однако сотрудники намерены дать отпор.

Ранее Бузова заинтриговала поклонников, намекнув, что у нее появился новый возлюбленный. Артистка опубликовала фото из Дубая, подписав его: "На свидании с будущим мужем".

Позже телеведущая подогрела интерес поклонников еще больше, рассказав, что обнаружила в своем номере отеля букет цветов и воздушные шары с запиской.