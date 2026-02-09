Катя Лель удивилась внезапной популярности ее песни "Мой мармеладный" в Индонезии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российская певица Катя Лель рассказала, что удивлена и счастлива в связи с неожиданной популярностью ее хита "Мой мармеладный" в Индонезии.

"Для меня это вселенского масштаба благодарность, я очень люблю Индонезию", – отметила музыкант в беседе с РИА Новости.

О том, что песня стала хитом среди индонезийцев, агентству сообщили представители местного сообщества Rusfluence 8 февраля. По их словам, для этой композиции в стране появился даже особенный танец.

Песня активно вирусится в соцсетях и на видеоплатформах. Легко запоминая мотив, пользователи снимают ролики с танцами и собственным исполнением, несмотря даже на незнание русского языка, добавили представители Rusfluence.

"В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить ее где угодно в нашей огромной – 300 миллионов человек – стране, обязательно найдется кто-то, кто начнет подпевать", – приводит агентство слова членов сообщества.

Ранее стало известно, что молодожены в столичных ЗАГСах все чаще отказываются от традиционного марша Мендельсона в пользу рок-композиций и саундтреков из культовых фильмов.

Как рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, в число популярных мелодий вошли "Свадебный марш" Вагнера, произведения Чайковского, современные хиты зарубежных и российских исполнителей, а также музыка из таких фильмов, как "Красавица и Чудовище" и "Дэдпул".

Ведущая торжественных церемоний Дарья Васина также отметила, что одна из невест недавно осуществила давнюю мечту, появившись на торжественном выходе под песню американской рок-группы Kiss I Was Made For Lovin’ You.