В московских загсах молодожены отказываются от марша Мендельсона ради саундтреков из кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных загсах все чаще отказываются от традиционного марша Мендельсона в пользу рок-композиций и саундтреков из культовых фильмов. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В ведомстве отметили, что классический свадебный марш по-прежнему остается популярным, однако все больше молодоженов стремятся персонализировать церемонию.

В числе востребованных мелодий – "Свадебный марш" Вагнера, произведения Чайковского, современные хиты зарубежных и российских исполнителей, а также музыка из известных фильмов, включая "Красавицу и Чудовище" и "Дэдпул". Также некоторые пары выбирают для торжественного выхода мелодии из "Звездных войн" или песню "Танец злобного гения" группы "Король и Шут".

Отмечается, что особую атмосферу создают живые выступления музыкантов, которые доступны во дворцах бракосочетания № 1 и 4, на ВДНХ и ряде площадок проекта "Новые адреса счастья".

"Во дворце бракосочетания № 4 для молодоженов и их гостей играет живая музыка. Музыканты стараются индивидуально относиться к каждой паре: играют композиции в зависимости от возраста пары. Для молодежи играют более современные мелодии, например саундтрек к сериалу "Игра Престолов" или песни современных популярных исполнителей", – рассказала ведущая торжественных церемоний учреждения Дарья Васина.

По ее словам, одна из невест недавно осуществила давнюю мечту, появившись на церемонии под песню Kiss I Was Made For Lovin’ You. Среди запросов от юбиляров также звучали композиции "Эхо любви" Анны Герман и "Я готов целовать песок" Владимира Маркина.

Всего в Москве для проведения свадебных церемоний доступно более 60 площадок. Подобрать подходящую локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Во вторую неделю нового года, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания. Также востребованными традиционно стали дворцы бракосочетания № 1 и 4.