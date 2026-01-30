Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 09:00

Общество

В московских загсах молодожены отказываются от марша Мендельсона ради саундтреков из кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных загсах все чаще отказываются от традиционного марша Мендельсона в пользу рок-композиций и саундтреков из культовых фильмов. Об этом рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В ведомстве отметили, что классический свадебный марш по-прежнему остается популярным, однако все больше молодоженов стремятся персонализировать церемонию.

В числе востребованных мелодий – "Свадебный марш" Вагнера, произведения Чайковского, современные хиты зарубежных и российских исполнителей, а также музыка из известных фильмов, включая "Красавицу и Чудовище" и "Дэдпул". Также некоторые пары выбирают для торжественного выхода мелодии из "Звездных войн" или песню "Танец злобного гения" группы "Король и Шут".

Отмечается, что особую атмосферу создают живые выступления музыкантов, которые доступны во дворцах бракосочетания № 1 и 4, на ВДНХ и ряде площадок проекта "Новые адреса счастья".

"Во дворце бракосочетания № 4 для молодоженов и их гостей играет живая музыка. Музыканты стараются индивидуально относиться к каждой паре: играют композиции в зависимости от возраста пары. Для молодежи играют более современные мелодии, например саундтрек к сериалу "Игра Престолов" или песни современных популярных исполнителей", – рассказала ведущая торжественных церемоний учреждения Дарья Васина.

По ее словам, одна из невест недавно осуществила давнюю мечту, появившись на церемонии под песню Kiss I Was Made For Lovin’ You. Среди запросов от юбиляров также звучали композиции "Эхо любви" Анны Герман и "Я готов целовать песок" Владимира Маркина.

Всего в Москве для проведения свадебных церемоний доступно более 60 площадок. Подобрать подходящую локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Во вторую неделю нового года, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания. Также востребованными традиционно стали дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Читайте также


обществогород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика