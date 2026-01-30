На семинаре проекта "Перезвони сам" москвичей научат противостоять мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 3 февраля состоится первый в этом году обучающий семинар проекта "Перезвони сам", передал портал мэра и правительства столицы.

В мероприятии примут участие представители департамента информационных технологий и главного управления МВД России в Москве. Семинар начнется в 18:00 в бизнес-центре "Усадьба-центр". На нем на примере реальных историй участникам расскажут о правилах кибербезопасности.

"Это позволит слушателям услышать живые голоса людей, столкнувшихся с мошенничеством, и извлечь уроки из их опыта", – пояснила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

По ее словам, с участниками семинара пошагово разберут ситуацию, расскажут им о порядке действий и ответят на вопросы. Спикеры в том числе разъяснят, по каким признакам можно распознать мошенника в общении и как противостоять психологическому давлению.

Участники изучат распространенные сценарии, например, перевод средств на "безопасный счет", мнимый взлом аккаунта, а также вовлечение детей через игровые механики.

Необходимо помнить, что официальные организации не связываются с клиентами через мессенджеры с личных аккаунтов, не звонят с незнакомых мобильных телефонов и не требуют мгновенных решений. Настоящим безопасным счетом можно считать только тот, который уже открыт в надежном банке.

Ранее в проекте "Перезвони сам" дали рекомендации по защите персональных данных. В частности, пользователям рекомендуют использовать сложные и уникальные пароли для каждого сервиса и регулярно их менять. Отдельное внимание стоит уделять обновлению приложений и операционной системы. Кроме того, рекомендуется отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах.