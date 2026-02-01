Имя Жириновского упоминается в файлах Эпштейна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Имя и фамилия бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского пять раз упоминается в обнародованных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Документы размещены на сайте министерства юстиции США.

Никакой прямой связи между политиком и Эпштейном в этих файлах нет, Жириновский лишь упоминается в некоторых статьях изданий The Economist и Foreign Affairs, посвященных политике РФ, наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу Эпштейна окончательно завершатся.

В новом массиве документов имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3 тысяч раз. Утверждается, что он устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. В документах также приводятся показания одной из пострадавших девушек, которая обвиняет Трампа в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

Позже Минюст опроверг связи Трампа с несовершеннолетней, указав, что некоторые из документов содержат "ложные и сенсационные заявления".

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.