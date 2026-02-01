Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Политика

Имя Жириновского упоминается в файлах Эпштейна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Имя и фамилия бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского пять раз упоминается в обнародованных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Документы размещены на сайте министерства юстиции США.

Никакой прямой связи между политиком и Эпштейном в этих файлах нет, Жириновский лишь упоминается в некоторых статьях изданий The Economist и Foreign Affairs, посвященных политике РФ, наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу Эпштейна окончательно завершатся.

В новом массиве документов имя президента США Дональда Трампа упоминается более 3 тысяч раз. Утверждается, что он устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. В документах также приводятся показания одной из пострадавших девушек, которая обвиняет Трампа в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

Позже Минюст опроверг связи Трампа с несовершеннолетней, указав, что некоторые из документов содержат "ложные и сенсационные заявления".

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика