Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения посетить остров Эпштейна

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Американский предприниматель Илон Маск неоднократно получал приглашения от финансиста Джеффри Эпштейна посетить его остров. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети Х.

Миллиардер уточнил, что контактов со скандально известным финансистом у него было немного. Тем не менее все предложения о визите на остров он отклонял.

"Я <...> прекрасно понимал, что некоторая переписка по электронной почте может быть неверно истолкована и использована недоброжелателями для очернения моего имени", — написал Маск.

Эпштейн был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

В декабре прошлого года министерство юстиции США обнародовало часть документов по делу Эпштейна. Ведомство создало отдельную страницу, посвященную этим материалам, на своем сайте.

Тогда в обнародованных материалах обнаружили фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, а также музыкантов Майкла Джексона и Мика Джаггера. На большинстве фотографий Клинтон позирует с девушками, чьи лица были намеренно скрыты Минюстом.

В конце января текущего года Минюст США опубликовал еще свыше 3 миллионов новых страниц документов. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. На этом публикации материалов по делу финансиста окончательно завершатся.