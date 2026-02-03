03 февраля, 21:07Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров
Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема. Губернатор отметил, что проведет заседание оперштаба, который оценит объем разрушений.
"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", – добавил Гладков.
Ранее два человека погибли в Старом Осколе Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА. Дрон нанес удар по частному дому, в результате чего он загорелся.
Пожар привел к частичному обрушению строения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек.
До этого мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.