Новости

Новости

03 февраля, 21:07

Происшествия

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема. Губернатор отметил, что проведет заседание оперштаба, который оценит объем разрушений.

"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", – добавил Гладков.

Ранее два человека погибли в Старом Осколе Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА. Дрон нанес удар по частному дому, в результате чего он загорелся.

Пожар привел к частичному обрушению строения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек.

До этого мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

происшествиярегионы

