Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области увеличилось до двух. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале.

"Пострадали двое сотрудников скорой помощи. Медикам и пациентке оказывается помощь", – написал губернатор.

Глава региона уточнил, что украинские военные нанесли удар по машине скорой помощи, когда врачи доставляли в больницу женщину с ранениями, полученными при атаке БПЛА. Балицкий поблагодарил медработников, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей.

Автомобиль скорой помощи был атакован 26 января. Состояние пострадавшего водителя оценивалось как средней степени тяжести.

До этого бригада медработников из трех человек погибла в Херсонской области в результате удара украинского дрона. Глава региона Владимир Сальдо сказал, что произошедшее является очередным военным преступлением Киева и преступлением против человечности.