Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 09:59

Происшествия

Два человека пострадали при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области увеличилось до двух. Об этом глава региона Евгений Балицкий сообщил в телеграм-канале.

"Пострадали двое сотрудников скорой помощи. Медикам и пациентке оказывается помощь", – написал губернатор.

Глава региона уточнил, что украинские военные нанесли удар по машине скорой помощи, когда врачи доставляли в больницу женщину с ранениями, полученными при атаке БПЛА. Балицкий поблагодарил медработников, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей.

Автомобиль скорой помощи был атакован 26 января. Состояние пострадавшего водителя оценивалось как средней степени тяжести.

До этого бригада медработников из трех человек погибла в Херсонской области в результате удара украинского дрона. Глава региона Владимир Сальдо сказал, что произошедшее является очередным военным преступлением Киева и преступлением против человечности.

ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика