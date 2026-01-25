Три человека пострадали при детонации FPV-дрона в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ВСУ атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали трое мирных жителей, среди них ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

"Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, а женщина и пятилетний мальчик – баротравмы. Медики скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь на месте", – говорится в сообщении.

При этом в доме получили повреждение фасад и остекление. Кроме того, пострадали два автомобиля.

Ранее ВСУ при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения.

До этого украинские войска атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области. Три ударных беспилотника пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию центра.

