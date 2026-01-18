Один человек погиб в Белгородской области из-за атак дронов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб, еще один пострадал при атаке украинских дронов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, женщина умерла на месте происшествия из-за детонации FPV-дрона в селе Нечаевка Белгородского округа. Гладков выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

Помимо этого, в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал машину на парковке предприятия. В результате оказалась повреждена крыша автомобиля. Мужчина также получил осколочное ранение бедра и ожоги правой кисти. Ему была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, поэтому от госпитализации он отказался.

Кроме того, от детонации посечен фасад здания.

Ранее один человек пострадал при попытке украинских военных атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается медпомощь. В свою очередь, в административном здании, которое находится возле недействующего причала за пределами порта Туапсе, выбило окна.

