18 января, 10:21Происшествия
Двое детей пострадали при падении обломков БПЛА на крышу дома в Беслане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении фрагментов беспилотника на крышу жилого дома в Беслане. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
По его словам, угрозы для жизни пострадавших не выявлено. Каждому из них была оказана необходимая медпомощь.
Меняйло также потребовал в кратчайшие сроки осмотреть дом. Специалисты начнут восстановительные работы только после оценки ущерба.
Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане в ночь на 18 января. В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Возгорания не произошло. Спасатели эвакуировали 70 человек из здания.