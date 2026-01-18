Двое детей пострадали при падении обломков БПЛА на крышу дома в Беслане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении фрагментов беспилотника на крышу жилого дома в Беслане. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, угрозы для жизни пострадавших не выявлено. Каждому из них была оказана необходимая медпомощь.

Меняйло также потребовал в кратчайшие сроки осмотреть дом. Специалисты начнут восстановительные работы только после оценки ущерба.

Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома в Беслане в ночь на 18 января. В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Возгорания не произошло. Спасатели эвакуировали 70 человек из здания.

