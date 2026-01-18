Один человек пострадал в Туапсинском районе Кубани при атаке ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Один человек пострадал при попытке украинских военных атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медпомощь. Сообщается, что в результате произошедшего в административном здании, которое находится возле недействующего причала за пределами порта Туапсе, выбило окна.

На месте задействованы оперативные и специальные службы.



Ранее три человека, в том числе двое детей, пострадали при падении фрагментов беспилотника на крышу жилого пятиэтажного дома в Беслане. Угрозы для жизни пострадавших нет. Каждому из них была оказана необходимая медпомощь.

В результате случившегося были повреждены крыша и окна дома. Возгорания не произошло. Спасатели эвакуировали 70 человек из здания.

