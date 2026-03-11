Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Фото: depositphotos/Afotoeu

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали одно из промышленных предприятий в городе Губаха. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

По его словам, на предприятие был зафиксирован прилет беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Глава региона также отметил, что угрозы безопасности жителей нет.

Ранее сообщалось, что Брянск подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. Атака была совершена ракетами Storm Shadow. На месте проводят осмотр сотрудники следственного управления СК РФ.

11 марта объявлено днем траура в Брянской области. На всей территории будут приспущены флаги региона и муниципальных образований.

Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. Соболезнования погибшим и пострадавшим также выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он предложил властям Брянска свою помощь.