11 марта, 11:35Спорт
Футболисты Сафонов и Захарян вошли в расширенный состав сборной России
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян вошли в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Всего в списке 40 футболистов. 27 марта сборная РФ сыграет с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа – с командой Мали в Санкт-Петербурге.
По итогам 2025 года российская сборная заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). В пятерку лидеров вошли Испания, Аргентина, Франция, Англия и Бразилия.
Позднее сборная РФ опустилась на три строчки в обновленном рейтинге, заняв 36-е место.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол в чемпионате Франции