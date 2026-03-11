Футболисты Сафонов и Захарян вошли в расширенный состав сборной России

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян вошли в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в списке 40 футболистов. 27 марта сборная РФ сыграет с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа – с командой Мали в Санкт-Петербурге.

По итогам 2025 года российская сборная заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). В пятерку лидеров вошли Испания, Аргентина, Франция, Англия и Бразилия.

Позднее сборная РФ опустилась на три строчки в обновленном рейтинге, заняв 36-е место.