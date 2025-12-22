Сборная России заняла 33-е место в рейтинге FIFA по итогам 2025 года

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Сборная России заняла 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) по итогам 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте организации.

На счету российской сборной 1 524 очка. Лидером рейтинга остается испанская команда, набравшая 1 877 очков. В пятерку лидеров также вошли сборные Аргентины (1 873 очка), Франции (1 870), Англии (1 834) и Бразилии (1 760).

Ранее страны – члены Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обсудили вопрос смягчения ограничений, введенных в отношении команд из России. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан поддержали инициативу о возвращении россиян на турниры под эгидой организации.

В свою очередь, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия выразили свою готовность к рассмотрению вариантов при согласии UEFA.