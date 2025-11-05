В Кении допустили проведение футбольного матча со сборной России в 2026 году

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Товарищеский матч сборной России по футболу с командой из Кении может состояться в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил помощник президента кенийского Национального олимпийского комитета (НАК) Мукулу Кабири в кулуарах форума "Россия – спортивная держава".

"Мы действительно можем помочь с этим. Конечно, второй матч может пройти. Это возможно в течение ближайших двух лет", – заявил Кабири.

Единственный раз российская команда играла против сборной Кении 16 октября 2023 года. Матч прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2. Первый гол забил российский нападающий Александр Соболев. Однако после счет сравнял кениец Антони Агай.

Затем команду Кении вывел вперед Джума Чока. Во втором тайме, за минуту до конца основного времени, второй гол за сборную России забил Иван Обляков.

В ноябре этого года сборная России примет участие в двух товарищеских матчах. Один из них пройдет с командой Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября, а другой – с Чили в Сочи 15 ноября. Для этого на сборы были приглашены Матвей Сафонов, Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

