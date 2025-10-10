Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с иранской командой.

Матч прошел на "Волгоград-Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу сборной России. Первый гол был забит нападающим Дмитрием Воробьевым на 22-й минуте, а второй – полузащитником Алексеем Батраковым на 70-й минуте. У иранской команды отличился игрок Амирхоссейн Хоссейнзаде на 48-й минуте.

Результат встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). В настоящее время сборная России находится на 33-м месте, а команда Ирана – на 21-й позиции.

Российская и иранская команды играли друг с другом в четвертый раз. В 2011 году матч завершился в пользу Ирана со счетом 1:0, а в 2017 и 2023 годах сборные сыграли вничью.

14 октября российские футболисты встретятся со сборной Боливии. Матч пройдет на московском стадионе "Динамо". При этом встреча спортсменов РФ и Боливии станет первой в истории.

