Сборная России по футболу обыграла команду Катара в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1. Матч прошел в городе Эр-Райян, сообщило Агентство "Москва".

Счет открыл полузащитник российской команды Александр Головин на 33-й минуте. Спустя две минуты Матвей Кисляк забил еще один гол. На 45-й минуте отличился нападающий Иван Сергеев, а на 69-й минуте – Алексей Миранчук. В составе команды Катара на 62-й минуте гол забил полузащитник Акрам Афиф.

Следующий товарищеский матч состоится между сборной России и командой Ирана в Волгограде 10 октября.

Ранее московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Голы в составе "Зенита" забили Матео Кассьерра (15-я минута) и Александр Соболев (63-я минута).

Со стороны красно-белых мяч в ворота соперника забили Маркиньос (18-я минута) и Жедсон Фернандеш (38-я минута). При этом петербургская команда с 50-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дугласа Сантоса, который получил две желтые карточки.

