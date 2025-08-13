"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче Кубка России по футболу

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче второго тура групповой стадии пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу.

Игра прошла на стадионе "РЖД Арена". Единственный гол забил на 23-й минуте полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, реализовав пенальти.

Ранее тольяттинский "Акрон" одержал победу над столичным ЦСКА. Основное время игры закончилось со счетом 1:1, после чего прошла серия послематчевых пенальти. В ней футболисты "Акрона" смогли реализовать пять ударов против четырех у московского клуба.

До этого столичное "Торпедо" проиграло на встрече с костромским "Спартаком". За матч красно-белые смогли забить один гол.