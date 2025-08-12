ЦСКА проиграл "Акрону" в Кубке России по футболу

Фото: 123RF/ddictivestockcreatives

Столичный клуб ЦСКА на выезде проиграл тольяттинскому "Акрону" со счетом 5:6 в матче второго тура групповой стадии Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, сообщает Агентство "Москва".

В первой половине встречи армейцы создали несколько моментов для гола. Малиец Койта и бразилец Алвес дважды прицельно ударили в створ ворот, однако голкипер тольяттинцев отразил атаки.

На 53-й минуте "Акрон" смог выйти вперед. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп неудачно ввел мяч в игру, в результате чего его перехватил хавбек Солтмурад Бакаев и забил гол. На 72-й минуте нападающий столичного клуба Тамерлан Мусаев ударом головой в падении сравнял счет.

Основное время игры закончилось вничью. Победитель был определен в серии послематчевых пенальти. Футболисты из Тольятти смогли реализовать пять ударов против четырех у московского клуба.

Ранее столичное "Торпедо" потерпело поражение во встрече со "Спартаком" из Костромы в рамках четвертого тура Первой лиги чемпионата России по футболу. Матч прошел на стадионе "Арена Химки". Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу красно-белых.