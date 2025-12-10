Силуанов заявил, что бюджетное правило помогло РФ выдержать более 30 тыс санкций

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бюджетное правило помогло обеспечить устойчивость российской экономики и выдержать более 30 тысяч санкций. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с изданием "Эксперт".

По его словам, благодаря бюджетному правилу страна прошла кризис 2014 года с падением стоимости нефти.

"Вы говорите, что мы начали "жестить"? Отнюдь нет. Это просто философия финансистов – думать наперед, предотвращать риски", – отметил министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже, цель по ее снижению достигается. Глава государства указал, что вместе с инфляцией снизились темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%. При этом он отметил, что замедление темпов роста экономики России в этом году было ожидаемо.

Российский лидер призвал добиваться повышения уровня благополучия граждан и обеспечивать рост их доходов. По его словам, главное – добиться долгосрочного устойчивого развития экономики.

Кроме того, Путин назвал госдолг РФ одним из самых низких в мире. Он составляет меньше 20% ВВП. Президент добавил, что состояние государственных финансов страны стабильно.