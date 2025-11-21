Силуанов указал на небольшой размер теневого сектора экономики РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Он (теневой сектор. – Прим. ред.) у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП (валового внутреннего продукта. – Прим. ред.)", – сказал министр.

По его словам, сокращение теневой экономики является одной из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования.

Он указал на то, что это задача государства. Сейчас маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

