Силуанов указал на небольшой размер теневого сектора экономики РФ
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Он (теневой сектор. – Прим. ред.) у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП (валового внутреннего продукта. – Прим. ред.)", – сказал министр.
По его словам, сокращение теневой экономики является одной из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе.
Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что маркетплейсы из-за своих скидок недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в 2025 году. По его мнению, рынок интернет-магазинов требует урегулирования.
Он указал на то, что это задача государства. Сейчас маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.
