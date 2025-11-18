Греф: маркетплейсы из-за скидок недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей

Фото: 123RF.com/victorhenry

В 2025 году маркетплейсы недоплатили налогов на сумму 1,5 триллиона рублей из-за своих скидок. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на конференции "Фокус на клиента".

"То есть скидки все, которые дают, – они за наш с вами счет. И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", – заявил он.

По мнению Грефа, рынок интернет-магазинов требует регулирования. Он считает, что это задача государства, поскольку сейчас маркетплейсы находятся вне конкуренции, особенно в вопросах налогообложения.

Вместе с тем в ходе своего выступления глава финорганизации выразил недовольство политикой скидок на товары при оплате через карту банка интернет-площадки, считая такие практики стыдными.

"Я бы на их месте просто сам убрал. Честно сказать, стыдно такими практиками заниматься", – добавил он.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала несправедливой формой конкуренции скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате товаров картами своих банков.

Она подчеркнула, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут дать возможность платить картами другого банка и указать другую цену, в отличие от маркетплейсов.

В ответ на это пресс-службы Wildberries&Russ и Ozon выразили готовность сотрудничать с банками без государственного вмешательства, заявив о необходимости обеспечить равные условия для всех участников рынка.

В частности, представители интернет-магазинов напомнили, что предоставление преимуществ клиентам в рамках одной группы компаний является общепринятой практикой на мировом рынке.

