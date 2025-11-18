Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты

Фото: 123RF.com/tevarak11

Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", – отметила глава регулятора.

По расчетам Сбера, как заявил глава банка Герман Греф на конференции ЦБ, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей за счет своих скидок.

"И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", – отметил Греф.

Также он подчеркнул, что сейчас рынок маркетплейсов не урегулирован. По его мнению, эти площадки фактически находятся вне конкурентной борьбы, особенно в вопросе налогов.

Ранее сообщалось, что закон о защите интересов пользователей и продавцов маркетплейсов вступит в силу в октябре 2026 года. Новый документ призван защищать как клиентов, так и предпринимателей, реализующих свои товары на торговых площадках.

До этого пользователи маркетплейсов жаловались, что новые правила ущемляют их права. После чего экспертный совет при ФАС предложил пересмотреть нововведения.

Позднее Wildberries и Ozon внесли изменения в свои правила для продавцов. В частности, Wildberries отказался от применения индекса остатка товара, а Ozon скорректировал процедуру обработки возвратов.

