18 ноября, 12:07Экономика
Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты
Фото: 123RF.com/tevarak11
Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на конференции Банка России "Фокус на клиента".
"Цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений", – отметила глава регулятора.
По расчетам Сбера, как заявил глава банка Герман Греф на конференции ЦБ, маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей за счет своих скидок.
"И мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", – отметил Греф.
Также он подчеркнул, что сейчас рынок маркетплейсов не урегулирован. По его мнению, эти площадки фактически находятся вне конкурентной борьбы, особенно в вопросе налогов.
Ранее сообщалось, что закон о защите интересов пользователей и продавцов маркетплейсов вступит в силу в октябре 2026 года. Новый документ призван защищать как клиентов, так и предпринимателей, реализующих свои товары на торговых площадках.
До этого пользователи маркетплейсов жаловались, что новые правила ущемляют их права. После чего экспертный совет при ФАС предложил пересмотреть нововведения.
Позднее Wildberries и Ozon внесли изменения в свои правила для продавцов. В частности, Wildberries отказался от применения индекса остатка товара, а Ozon скорректировал процедуру обработки возвратов.
Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты