ФАС призвала к пересмотру нововведений Wildberries и Ozon

Фото: fas.gov.ru

Некоторые из новых правил маркетплейсов Wildberries и Ozon необходимо пересмотреть из-за ущемления интересов продавцов и клиентов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Члены экспертного совета... прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, нововведения стоит дополнительно проработать и смягчить их последствия.

Ранее Wildberries опроверг слухи о платной доставке. Компания подчеркнула, что не вводила дополнительных скрытых платежей. При этом там указали, что услуга доставки товаров от Wildberries действительно может быть платной для некоторых клиентов.

Маркетплейс подчеркнул, что покупателей заранее уведомляют о включении платной доставки через личный кабинет. Полная сумма отражается в корзине при оформлении заказа.

