Wildberries получил предостережение от ФАС

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение компании Wildberries из-за требования для продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Компания разместила на своей площадке обновленную оферту и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в "Вайлдберриз банке" невозможны: регистрация новых продавцов; продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей", – говорится в сообщении.

Если требования не будут выполнены, то доступ к личным кабинетам продавцов может быть ограничен.

ФАС усмотрела в этом признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдала предупреждение. Служба примет меры антимонопольного реагирования, если обнаружит признаки дальнейшего противоправного поведения маркетплейса.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries&Russ указала, что компания изучит предостережение, подчеркнув, что открытые счета для регистрации на платформе необходимы только для проверки новых продавцов, так как у банка имеется доступ к информационным базам.

"У продавца нет обязательств по использованию открытого в "Вайлдберриз банке" счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации", – отмечается в заявлении.

Компания добавила, что отсутствие счета не является основанием для блокировки.

Ранее ФАС оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Все организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своих мобильных приложениях.

