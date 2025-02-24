ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своих мобильных приложениях, указали в службе.

Например, в телерекламе Альфа-Банка содержалась привлекательная для клиентов информация о бесплатном инвестиционном счете. Однако дополнительные сведения были представлены в пояснительной сноске, напечатанной мелким шрифтом, в течение ограниченного времени.

В другом ролике было сказано: "Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Отправляйте все платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса в Альфа-Банке". Тем не менее в видео не указывались четкие критерии для сравнения организаций, а сам текст был представлен в виде сносок, которые сложно было прочитать, и демонстрировался в течение короткого времени.

В свою очередь, проверка Газпромбанка началась после поступления в ФАС жалобы от гражданина, который выразил недовольство рекламой, транслируемой на рекламном щите в Москве.

Ведомство выяснило, что информация, представленная в сообщении, должна была привлечь клиентов процентной ставкой по вкладу в размере 22%. При этом организация не уточнила других условий вклада, влияющих на сумму доходов.

Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу 20% использовал и ВТБ, продолжили в ведомстве. В ней аналогичные дополнительные сведения о финансовой услуге были представлены в течение короткого времени трудным для восприятия способом.

Вместе с тем Т-Банк в своем мобильном приложении разместил рекламный баннер Kaspersky Safe Kids, но не указал ни рекламодателя, ни его сайт. Согласно правилам, реклама в интернете должна содержать соответствующую пометку. Т-Банк нарушил это требование, пояснили в службе.

В результате ФАС возбудила дела в отношении организаций, признав их рекламу ненадлежащей. Банкам были выданы предписания о прекращении нарушений Федерального закона "О рекламе", а также назначены административные штрафы, общая сумма которых превысила 2,2 миллиона рублей.

Альфа-Банк ранее подпадал под штрафы ФАС за ненадлежащую рекламу с сервисом "Яндекс Еда". Организация транслировала ее в эфире федеральных телеканалов.

Суть ролика заключалась в предложении клиентам накопления кешбэка в размере 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка. Однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались недоступным для восприятия способом.

