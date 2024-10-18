ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

Фото: fas.gov.ru

ФАС выявила в рекламе кредитной карты Сбербанка нарушения закона в связи с некорректным сравнением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба подчеркнула, что в рекламе фигурировало следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта". Однако по закону при использовании сравнительных характеристик, указывающих на превосходство продукции, необходимо озвучить объективные критерии сравнения.

"По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами", – сказано в сообщении.

В результате ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения закона, и в случае его неисполнения Сбербанку грозит штраф.

Ранее служба оштрафовала АО "Альфа-Банк" на 500 тысяч рублей за некорректную рекламу кредитной карты. Как пояснили в ФАС, в рекламе содержалась привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании, о бесплатном снятии наличных с кредитной карты и ежемесячном кешбэке от 30 до 50%.

При этом сведения о полной стоимости финансовой услуги и ее условиях были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. В ФАС напомнили, что подобные действия являются нарушением закона о рекламе, так как могут ввести потребителей в заблуждение.

