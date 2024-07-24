ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-Банка из-за рекламы о кешбэке

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Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-Банка из-за рекламы о кешбэке. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В рекламе АО "Альфа-Банк" и ООО "Яндекс Еда" на телевидении сообщалось о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка", – отметили в службе.

В ФАС подчеркнули, что информация о максимальной сумме кешбэка в размере 500 рублей размещалась недоступным для восприятия способом. По мнению ведомства, подобные действия вводят потребителей в заблуждение, а также содержат признаки нарушения закона о рекламе. Если вина организаций будет установлена, то им грозят штрафы.

Ранее ФАС завела дело против ПАО "МТС" из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи. Согласно данным службы, в апреле – мае текущего года связь выросла в цене в среднем на 8% более чем для 30 миллионов абонентов. ФАС провела анализ ситуации и выяснила, что повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.