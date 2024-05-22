ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против ПАО "МТС" по причине необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В публикации указано, что в апреле – мае этого года данный вид услуг подорожал в среднем на 8% для более 30 миллионов абонентов. ФАС проанализировала ситуацию и выяснила, что повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным.

Ранее ФАС выдала предупреждение Ozon из-за признаков нарушения закона о конкуренции. По информации ведомства, маркетплейс навязывал продавцам участие в услуге "Баллы за скидки", необоснованно отказывал в заключении договоров и совершал другие действия. В связи с этим ФАС рекомендовала компании внести изменения в оферту, а также прекратить практики, нарушающие законодательство.