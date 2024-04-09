ФАС возбудила дело против Альфа-Банка за нарушение закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обращение в ФАС направил один из телезрителей. Он рассказал, что в своей рекламе банк обещал начислить клиенту баллы при открытии счета. Однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого промежутка времени.

"Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе", – говорится в сообщении.

Ведомство считает, что такие действия банка могут вводить клиентов в заблуждение. Специалисты службы намерены детально изучить ролик и в случае обнаружения нарушений выписать компании штраф.

До этого ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-Банка. Путем рекламы потенциальных владельцев информировали о бесплатных платежах и переводах, однако не указали, что опция имеет некоторые ограничения.

