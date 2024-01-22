РКН проверит информацию об утечке данных клиентов Альфа-Банка

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Роскомнадзор изучает данные о предполагаемой утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В октябре прошлого года в телеграм-канале компании по выявлению утечек данных и мониторинга даркнета DLBI появилось сообщение, согласно которому в открытый доступ попали базы данных клиентов Альфа-Банка. В ней содержалось порядка 1 миллиона строк с ФИО, номерами телефонов и адресами электронной почты, датой рождения, номерами банковских карт и счетов.

В общей сложности было выявлено 44 тысячи записей с уникальным набором данных людей. Уже в январе 2024 года в СМИ писали, что украинские хакеры выложили в публичный доступ базу персональных клиентов Альфа-Банка. В перечне якобы была информация о 38 миллионах физических и юридических лиц.

В DLBI, говоря об этих сообщениях в СМИ, уточнили, что в конце октября был опубликован лишь фрагмент базы, "а полная ее версия все это время находилась в закрытом (ограниченном) доступе. В компании добавили, что база была выставлена на продажу за высокую цену. По данным прессы, в самой кредитной организации утечку не подтвердили.

Ранее стало известно, что в РФ в прошлом году произошло более 290 утечек данных. Из-за этого аферисты получили доступ к 240 миллионам уникальных телефонных номеров и 123 миллионам адресов электронной почты.

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