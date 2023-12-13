В Роскомнадзоре выявили бота, собирающего данные для зарубежных моделей машинного обучения

Фото: ТАСС/Mikhail Grebenshchikov

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, выявил бота-поисковика, который собирает данные на веб-ресурсах с целью накопления информации в зарубежных моделях машинного обучения. Об этом сообщается в уведомлении РКН, направленном хостинг-провайдерам РФ.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) направляет сведения о выявлении поискового бота (GPTBot) компании OpenAI, который просматривает и анализирует веб-страницы в поисках контента для накопления данных в моделях машинного обучения", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Провайдерам рекомендовали оценить риски и установить, насколько бот может угрожать персональным данным и другой чувствительной информации. При выявлении угроз им посоветовали заблокировать попытки обращений бота к информационным ресурсам.

До этого стало известно, что в ноябре 2023 года в российском информационном пространстве заблокировали 916 фишинговых ресурсов. Вместе с этим специалисты Роскомнадзора отразили DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов, выявили и устранили 782 нарушения маршрутизации трафика.



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