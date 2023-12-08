В РФ заблокировали свыше 900 фишинговых ресурсов за ноябрь 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в ноябре 2023 года заблокировали 916 фишинговых ресурсов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

Также специалисты отразили DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов, выявили и устранили 782 нарушения маршрутизации трафика.

"Направили 70 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению", – говорится в сообщении.

В октября сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 167 VPN-сервисов в России в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи.

Кроме того, специалисты запретили работу свыше 590 тысяч информационных ресурсов, более 200 почтовых сервисов и двух тысяч фишинговых сайтов.

В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ