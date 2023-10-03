В Совфеде заявили, что РКН сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор намеревается выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, в том числе Play Market и App Store, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к запрещенным в России ресурсам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина.

Отмечается, что блокировать сервисы будет Роскомнадзор. Приказ затронет и те VPN-сервисы, которые предоставляют доступ, в частности, к Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

"Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская. – Прим. ред.), которая признана экстремистской организацией", – подвел итог Шейкин.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы в РФ и привлекать граждан к ответственности за их использование не стоит.

Он объяснил, что создатели этих сервисов собирают персональные данные и историю активности россиян, а также обладают возможностями передавать эти данные другим лицам. Это необходимо объяснять россиянам, блокировки не возымеют должного эффекта, считает Хинштейн.

До этого Роскомнадзор призвал российские компании отказаться от VPN-протоколов, использующих иностранные серверы, и ускорить переход на отечественные информационные системы и протоколы.

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