Кабмин РФ признал анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сообщает ТАСС.

В Правила централизованного управления сетью связи общего пользования вносят изменения, и после 1 сентября 2024 года сервисы по выдаче таких номеров будут блокировать.

На данный момент для регистрации в соцсетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца.

При этом часто злоумышленники используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.

Ранее Роскомнадзор призвал операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Речь идет о корпоративных сим-картах, массово закупающихся для сотрудников, и о картах, которые раздают у метро без заключения договора.

Ведомство присылает списки номеров с неподтвержденными персональными данными, затем компания в течение трех дней должна уведомить абонента о необходимости актуализировать личную информацию. Клиенту дается 15 дней, чтобы внести персональные данные через портал "Госуслуги", через приложение оператора или в салоне связи.

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