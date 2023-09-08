Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

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В Telegram мошенники создали канал, имитирующий ресурс "Госуслуги", через который аферисты могут похищать денежные средства и заражать гаджеты вирусами. Об этом рассказали эксперты платформы "Мошеловка" в своем телеграм-канале.

"В поддельном телеграм-канале "Госуслуги" используется аватар, похожий на официальный логотип портала. Ресурс рекламируют в популярных развлекательных каналах. Обещают, что там пользователь найдет информацию об оформлении различных выплат и пособий", – отмечается в сообщении.

Эксперты уточнили, что в рекламе этого фальшивого ресурса используются неоконченные фразы и впечатляющие цифры. Этими способами аферисты привлекают недостаточно финансово-грамотных людей, интересующихся легким и быстрым заработком.

Телеграм-канал фальшивого ресурса "Госуслуги" закрытый. Подав заявку на вступление в сообщество, пользователь попадет к боту и получит уведомление о том, что заявка не может быть обработана, поэтому необходимо пройти по еще одной ссылке.

"Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне", – объяснили в "Мошеловке".

Через подобные действия злоумышленники могут заполучить доступ к контактам пользователя, а также перепискам и фотографиям. Позже их могут использовать при обманных действиях. Кроме того, при переходе по таким ссылкам пользователи могут лишиться денежных средства или подхватить вредоносную программу.

В "Мошеловке" напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, помечены голубой галочкой. Кроме того, перечни настоящих каналов публикует портал "Объясняем.рф".

Ранее компания RTM Group, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила, что мошенники атаковали российских бизнесменов с помощью фейковой рекламы в Сети. С начала месяца злоумышленники приступили к активному размещению в интернете рекламы от имени различных компаний без необходимой маркировки. При этом, чтобы удалить такие публикации и избежать штрафов, мошенники вымогают у юрлиц от 100 до 150 тысяч рублей.

Специалисты RTM Group порекомендовали жертвам такого шантажа не паниковать и не поддаваться на уловки мошенников. При получении угроз от мошенников необходимо попытаться разобраться с якобы рекламой самостоятельно.

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