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Мошенники атаковали российских бизнесменов с помощью фейковой рекламы в Сети, сообщается в отчете компании RTM Group, специализирующейся на информационной безопасности.

В компании заявили, что с начала месяца злоумышленники приступили к активному размещению в интернете рекламы от имени различных компаний без необходимой маркировки.

Мошенники это делают с помощью аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, которые зарегистрированы на виртуальные мобильные номера и "серые" сим-карты. В первые дни сентября были выявлены несколько сотен таких случаев.

"За то, чтобы удалить такие публикации и избежать штрафов, мошенники вымогают у юрлиц от 100 до 150 тысяч рублей. В связи с техническими особенностями функционирования Сети интернет оперативно отследить, кто реально выложил рекламный пост, – трудная задача", – передает "Газета.ру" мнение компании.

Специалисты RTM Group порекомендовали жертвам такого шантажа не паниковать и не поддаваться на уловки мошенников. Эксперты заявили, что каждая ситуация отдельно проверяется регулирующим органом. Кроме того, потенциальные нарушители бездоказательно не наказываются.

В компании отметили, что при получении угроз от мошенников необходимо попытаться разобраться с якобы рекламой самостоятельно.

"К примеру, если фейковая реклама размещается в социальных сетях – обратиться к администрации площадки с требованием блокировки рекламного поста. Если же реклама размещена на иных веб-ресурсах – обратиться в Роскомнадзор с требованием блокировки ресурса в связи с мошенническими действиями", – объяснили представители компании.

Ранее эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Роман Деденок заявил, что мошенники научились красть логины и пароли россиян без использования вредоносных программ. Россиян призвали проявить осторожность и не делиться своими данными с чужими лицами.

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