Сбербанк сообщил о новой схеме мошенничества с использованием данных родственников

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Сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечают в пресс-службе, мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Для сохранения денег они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала, после чего перевести имеющиеся средства и взятые в рамках займа на безопасный счет.

После того, как человек переводит деньги злоумышленникам, они начинают задавать вопросы по поводу родных и близких клиента, говоря, что им в том числе может угрожать опасность, добавили в банке.

"Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам", – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По данным Банка России, во втором квартале текущего года мошенникам удалось похитить у клиентов российских банков порядка 3,6 миллиарда рублей, что на 20% меньше показателя, зафиксированного в прошлом квартале, – 4,5 миллиарда рублей соответственно.

Отмечается, что банкам удалось вернуть только 4,5% от всего объема похищенных средств, это около 163 миллионов рублей.

Ранее пресс-служба банка ВТБ заявляла, что злоумышленники в связи с повышением ключевой ставки начали массово обзванивать россиян с предложениями разместить накопления на "вкладах с повышенной доходностью и кешбэком от госуслуг и ЦБ".



Мошенники придумали новый способ выманивания денег