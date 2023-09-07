Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Сети

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Мошенники научились красть логины и пароли россиян без использования вредоносных программ, предупредил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Роман Деденок. Его слова приводит "Газета.ру".

Так, в последнее время гражданам стали приходить письма о необходимости верифицировать учетную запись электронной почты. Как отметил эксперт, их рассылают злоумышленники. Они просят указать в ответном письме ФИО, логин и пароль. Кроме того, мошенники пишут, что, если данная информация не будет отправлена, аккаунт заблокируют.

"Письма, которые мы видели, приходят от некого "центра обмена сообщениями хостинга веб-почты", то есть от несуществующей организации. Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи", – уточнил Деденок.

По словам специалиста, мошенники заявляют, что им необходимо убедиться в активности аккаунта, чтобы он не был удален. Также они могут оформлять письма как технические, то есть добавлять специальный код и фразу: "все права защищены".

Активную рассылку таких сообщений на русском языке Деденок объяснил тем, что сейчас стало труднее создавать фишинговые сайты в доменной зоне .ru, и на это не требуются дополнительные траты.

Россиян призвали проявить осторожность и не делиться своими данными с чужими лицами.

Ранее эксперты предупредили, что мошенники могут создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi, чтобы завладеть личными данными граждан. Россиянам рассказали, что во время подключения к сомнительным точкам доступа не следует открывать приложения банков, проводить онлайн-оплату или что-либо скачивать на свое устройство.

Специалисты обратили внимание, что безопасная сеть Wi-Fi должна использовать шифрование WPA2/WPA3.



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