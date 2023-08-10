В "Лаборатории Касперского" рассказали о самом смешном случае взлома банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Хакер успешно взломал банковские системы, но перепутал компьютеры и активировал систему защиты, не забрав средства. Об этом рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, пишет "Газета.ру".

"В банке стоят два компьютера, они абсолютно одинаковые. Единственная разница – один компьютер управляющий, а второй – "смотрящий". Он видит все транзакции, но не может в них вмешиваться", – сказал Голованов.

Он отметил, что при выходе из строя компьютеры-близнецы могут поменяться. Поэтому злоумышленник ошибся и вошел в резервный компьютер. Хакер попытался забрать с него средства, но не понял, что рядом находится такое же устройство, только с настоящим управлением.

По словам эксперта, когда хакер пытался украсть деньги, то сработало много систем безопасности. Он отметил, что на основном компьютере все работает и стоят такие же пароли. Просто хакер не смог дойти до него.

"Поэтому я назвал бы этот рекорд так: "пацан к успеху шел, но не фартануло", – заключил Голованов.

До этого в "Лаборатории Касперского" заявили, что почти 200 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ в 2023 году, что в два раза больше, чем в 2022 году.

Аналитик Игорь Фиц заявил, что с января по май 2023 года компанией были зафиксированы 64 факта публикации значимых баз данных, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в начале июня сотрудники "Лаборатории Касперского" подверглись кибератаке, проводящейся через телефоны Apple. CEO компании Евгений Касперский сообщил, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена, заразили шпионской программой, которую назвали Triangulation.



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