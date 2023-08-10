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Мошенники стали создавать приложения якобы для проверки смартфонов россиян, с помощью которых пытаются выводить их денежные средства из онлайн-банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

"Злоумышленники звонят клиентам, представляются специалистами технической поддержки и предлагают установить на смартфон официальное приложение банка для проверки устройства и поиска уязвимостей. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы", – отметили в банке.

В кредитной организации объяснили, что после установки этого приложения у мошенников появляется доступ к смартфону. После этого они пытаются вывести деньги из онлайн-банка.

По данным ВТБ, аферисты дозваниваются до предполагаемой жертвы по любому существующему каналу связи. Чаще всего они выбирают мессенджеры. Чтобы убедить человека, они используют логотип банка или подпись "техподдержка".

Мошенники сообщают клиенту, что в личном кабинете его банковского приложения зафиксированы новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее они предлагают своей жертве скачать якобы сертифицированное приложение банка, чтобы проверить телефон на уязвимости. Затем присылают ссылку на фишинговый сайт с подробной инструкцией, объясняющей, как установить приложение.

По завершении установки приложения злоумышленники предлагают запустить новую программу, передать оператору код доступа и открыть свой мобильный банк. Путем этих действий аферисты подключаются к смартфону удаленно. В этот момент мошенники обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка. Уже после этого начинаются попытки хищения денег.

В банке указали, что приложение, которое просят скачать на смартфон, является программой удаленного управления для телефонов на Android.

Начальник отдела качества процессов цифровых каналов департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов пояснил, что раньше аферисты предлагали потенциальным жертвам зайти в магазины приложений и установить стороннюю программу, чтобы получить удаленный доступ. Сейчас они стали создавать спецсайты и разрабатывать фейковые приложения технической поддержки, маскирующиеся под сервисы банков.

Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что мошенники начали использовать схему хищения денег москвичей под предлогом инвестиций.

По данным ведомства, аферисты обзванивают граждан или размещают объявление в Сети под видом сотрудников брокерских компаний. Они предлагают быстрый и высокий заработок с минимальными вложениями при помощи инвестиций, игр на бирже.

До этого в МВД России заявили о появлении телефонных мошенников с Украины, которые склоняют своих жертв к совершению диверсий за денежное вознаграждение. Злоумышленники стали массово использовать данный прием в последнюю неделю.



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