Мошенники начали похищать деньги москвичей под предлогом инвестиций

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Мошенники начали использовать схему хищения денег москвичей под предлогом инвестиций. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам или размещают объявление в Сети, представляясь сотрудниками брокерских компаний. Они предлагают быстрый и высокий заработок с минимальными вложениями при помощи инвестиций, игр на бирже.

В ведомстве уточнили, что после получения согласия мошенники имитируют получение прибыли и обманным путем вынуждают жертву сделать более крупные инвестиции. После этого они забирают все денежные средства.

По данным правоохранителей, злоумышленники постоянно контактируют с потенциальной жертвой, присылают ей видео с обучением выгодным вложениям. Также при помощи фоторедакторов создают снимки личных кабинетов жертв с огромной прибылью.

Ранее МВД России сообщило о появлении телефонных мошенников с Украины, которые склоняют своих жертв к совершению диверсий за денежное вознаграждение. Злоумышленники стали массово использовать данный прием в последнюю неделю.

До этого стало известно, что российские телефонные мошенники при помощи кредитных брокеров начали заставлять граждан брать заем у физических лиц под залог своей недвижимости. Жертвами такого рода обмана становятся люди, психологически неустойчивые к социальной инженерии, применяемой мошенниками, и недостаточно финансово грамотные.

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