Банк "Уралсиб" сообщил о взломе его социальных сетей мошенниками

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В ночь на 3 августа социальные сети банка "Уралсиб" были взломаны, неизвестные разместили в них посты с фишинговыми ссылками, перейдя по которым клиент мог оставить данные своей карты. Если подобное произошло, представители банка советуют как можно скорее ее заблокировать.

"Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", – указано в телеграм-канале кредитной организации.

Представители банка напомнили, что заблокировать карту можно при помощи приложения на мобильных телефонах, звонка на горячую линию или в отделении банка. В последнем случае они посоветовали клиентам взять с собой паспорт.

"Главное – не затягивайте. Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги", – резюмировали в организации.

В конце мая хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково" и опубликовали в открытом доступе скриншоты внутренних инфоресурсов и некоторых документов. Злоумышленники представились "украинским киберфронтом".

Позже работоспособность основных систем и ключевых цифровых сервисов "Сколково" была восстановлена.



Мошенники начали присылать фейки банковских карт