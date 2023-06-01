"Лаборатория Касперского" выявила кибератаку с использованием устройств Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники "Лаборатории Касперского" подверглись кибератаке, проводящейся через телефоны Apple. Информация об этом появилась в блоге компании.

CEO Лаборатории Евгений Касперский сообщил, что несколько десятков iPhone, принадлежащих как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена, заразили шпионской программой. Ее обнаружили, так как сеть компании зафиксировала исходящую от устройств аномалию. Способа удалить программу специалисты пока не нашли.

Программу назвали Triangulation. При этом Касперский уверен, что его компания не была главной целью операции.

Ранее ФСБ установила факт сбора информации спецслужбами США посредством вируса, установленного на смартфоны Apple. По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч устройств.

Позже эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук заявил, что Apple сотрудничает со спецслужбами США, поэтому американская разведка имеет полный доступ к телефонам компании. В том числе могут быть задействованы видеокамеры и микрофоны смартфонов.

В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone