Эксперт заявил, что разведка США имеет полный доступ к телефонам Apple

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Apple сотрудничает со спецслужбами США, поэтому американская разведка имеет полный доступ к телефонам компании, заявил в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

"Надо вспомнить, что говорил Сноуден (бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. – Прим. ред.), что Apple действительно сотрудничает со спецслужбами Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, это возможно. Тем более, что совершенно отчетливо видно – США блокируют очень многие технологии на территории России, но свои смартфоны они не делают "кирпичами", хотя такая техническая возможность у них есть" – выразил мнение эксперт.

Он предположил, что нельзя визуально определить, идет ли слежка через телефон. Соответствующее ПО интегрировано в операционную систему, считает Ющук. Американские власти также могут обращаться к разработчикам системы для получения служебного доступа.

При этом, как объяснил эксперт, такими методами можно получить полный доступ мобильному устройству Apple. В том числе могут быть задействованы видеокамеры и микрофоны смартфонов.

Ранее ФСБ установила факт сбора информации спецслужбами США посредством вируса, установленного на смартфоны Apple. По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч устройств.

Среди зараженных вирусом оказались не только российские абоненты, но и владельцы смартфонов, сим-карты которых зарегистрированы на дипломатические представительства и посольства РФ в странах НАТО, СНГ, а также в Израиле, Сирии и Китае, добавили в ФСБ.



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