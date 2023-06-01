Песков назвал ситуацию со слежкой за дипломатами РФ через iPhone заслуживающей внимания

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Информация о слежке спецслужб США за российскими дипломатами с помощью iPhone заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как пояснил Песков, использование техники Apple в служебных целях в администрации президента запрещено. Некоторые сотрудники, по его словам, уже начинают отказываться от смартфонов компании в рамках личного использования.

"Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно "прозрачны", и, конечно, их использование в служебных целях неприемлемо и запрещено", – сказал представитель Кремля.

Между тем на вопрос о том, были ли случаи заражения вирусом телефонов сотрудников Кремля, Песков ответить отказался. По его словам, подобные вопросы находятся на видении спецслужб, как и возможность запретить использование iPhone среди сотрудников администрации президента в личных целях.

"У нас нет полномочий даже выносить такие рекомендации. Тут, наверное, нужно ориентироваться прежде всего на квалифицированное, аргументированное мнение специальных служб", – пояснил Песков.

Как ранее сообщили в ФСБ, вирусом спецслужбы США заразили несколько тысяч смартфонов Apple. С помощью него они следили за деятельностью российских дипломатов в странах НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая. На фоне произошедшего ФСБ заявила, что политика конфиденциальности персональных данных пользователей Apple не соответствует действительности.

