ЦРУ начало вербовать россиян через Telegram

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал, в котором планирует вербовать россиян, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как указало ЦРУ, канал был создан для того, чтобы любой желающий смог безопасно связаться с ведомством из любой точки мира.

Кроме того, одна из публикаций была сделана на русском языке. К ней был приложен видеоролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ заинтересовала информация о руководителях РФ и ее экономике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы ЦРУ в беседе с РБК.

"Это очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся", – сказала она.

Осенью прошлого года заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу сообщил о планах ведомства начать вербовать россиян, которые не поддерживают специальную военную операцию.

В России заявили, что такие заявления не должны вызывать удивления. По словам сенатора Сергея Цекова, Вашингтон занимался такой деятельностью и до речи Марлоу.

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