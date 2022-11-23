В Совфеде отреагировали на планы ЦРУ вербовать россиян

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Планы ЦРУ по вербовке россиян, которые недовольны проведением специальной военной операции на Украине, не должны вызывать удивления у аудитории, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом сообщает News.ru.

По словам сенатора, США вели подобную деятельность и до заявления заместителя директора ЦРУ Дэвида Марлоу относительно планов по вербовке граждан РФ.

"Вероятно, Марлоу уже сожалеет о сказанном, так как дураки есть везде, вот и он – неумный человек – сказал правду, хотя это и так понятно", – сказал сенатор.

По его мнению, человеку, заметившему, что его намерены завербовать, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в ходе своего выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона Марлоу заявил, что ЦРУ хочет начать вербовать граждан России, которые выступают против спецоперации на Украине.

При этом США открыты к сотрудничеству не только с теми, кто проживает на территории РФ. ЦРУ разыскивают россиян, проживающих в разных странах мира. Главным требованием Марлоу назвал отвращение граждан к проведению СВО на Украине.

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